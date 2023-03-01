Падіння курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в Україні 1 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 30 копійок до 38,70 гривень за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 40,95 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 1 березня становить 38,8231 грн за євро (+0,2121 грн).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.
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