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Падение курса доллара продолжилось: сколько стоит валюта в Украине 1 марта

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Украина, Среда 01 марта 2023 12:03
Падение курса доллара продолжилось: сколько стоит валюта в Украине 1 марта Фото: курс доллара упал еще на 30 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 марта 2023 года, курс доллара в продаже упал на 30 копеек до 38,70 гривен за доллар. Курс евро упал на 50 копеек до 40,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,25 грн (38,50 - 28 февраля)
  • продажа - 38,70 грн (39,00 - 28 февраля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,15 грн (40,40 - 28 февраля),
  • продажа - 40,95 грн (41,45 - 28 февраля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,40 грн (8,40 - 28 февраля),
  • продажа - 8,90 грн (8,90 - 28 февраля) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 1 марта составляет 38,8231 гривен за евро (+0,2121 грн).

Падение курса доллара продолжилось: сколько стоит валюта в Украине 1 марта

Напомним, на прошлой неделе ситуация на валютном рынке улучшилась. НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.

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