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Падіння курсу долара призупинилося: скільки коштує валюта в Україні на 23 лютого

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 12:01
Падіння курсу долара призупинилося: скільки коштує валюта в Україні на 23 лютого Фото: курс долара впав нижче 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 лютого 2023 року, курс долара у продажу не змінився – 39,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 42,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,25 грн (39,25 – 22 лютого)
  • продаж – 39,85 грн (39,85 – 22 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,30 грн (41,40 – 22 лютого),
  • продаж – 42,20 грн (42,30 – 22 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,80 грн (8,80 – 22 лютого),
  • продаж – 9,05 грн (9,05 – 22 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). У той же час курс євро на 23 лютого становить 38,9328 грн. за євро (-0,0512 грн.).

Падіння курсу долара призупинилося: скільки коштує валюта в Україні на 23 лютого

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний заявив , що ракетний обстріл цивільної інфраструктури з боку Росії впливав на курс гривні по відношенню до долара тільки в жовтні. Потім курс залишався стабільним.

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