Падіння курсу долара прискорилося: скільки коштує валюта в Україні 7 березня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 березня 2023 року, курс долара у продажу впав на 20 копійок до 38,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 41,10 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого складає:
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 7 березня становить 38,9126 грн за євро (+0,1078 грн).
Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України покращала. Однією із причин було припинення фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.
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