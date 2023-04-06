Падіння курсу долара припинилося: скільки коштує валюта Україні 6 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 квітня 2023 року, курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 37,55 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 40,60 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 6 квітня становить 40,0152 грн за євро (+0,1499 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

Нагадаємо, за даними НБУ,ситуація покращилася як на безготівковому, так і на готівковому валютному ринку України.

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