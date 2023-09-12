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Падіння дрона в Румунії: Міноборони почало будувати укриття біля кордону з Україною

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Румунія почала будівництво укриття в селі Плауру, яке розташоване навпроти міста Ізмаїл в Одеській області. Причиною цього стало падіння російського дрона в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії.

Міноборони розпочало у вівторок, 12 вересня, роботи зі створення зон захисту населення на рівні населеного пункту Плауру повіту Тулча.

Це відбувається відповідно до рішення Національного комітету з надзвичайних ситуацій від 7 вересня 2023 року "Щодо вжиття заходів захисту на території країни в безпосередній близькості від зони конфлікту в Україні".

Скільки укриттів буде побудовано

Роботи виконує загін чисельністю близько 50 військовослужбовців 10-ї бригади, що діє з використанням 20 технічних засобів, для влаштування двох укриттів зі збірних залізобетонних елементів, а також виконання супутніх робіт з благоустрою території. 

Навіси розміром 9,6 м завдовжки, 2 м завширшки (усередині) і 1,5 м заввишки (всередині) після завершення робіт буде передано місцевій владі комуни Чеаталкіой.

Що цьому передувало

Вночі 4 вересня росіяни вкотре атакували портову інфраструктуру в Одеській області дронами-камікадзе.

Через деякий час Міністерство закордонних справ України заявило, що дрон вдарив і по території Румунії, але спершу румунські МЗС й Міноборони цю інформацію спростували. Але пізніше інцидент визнав президент Румунії Клаус Йоганніс.

При цьому 9 вересня, Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові.

Після цього Бухарест викликав російського повіреного "на килим".

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