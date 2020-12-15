Падіння стовпів на Шулявці створило транспортний колапс: яка ситуація в Києві

Фото: затори в Києві (РБК-Україна)

У вівторок увечері в Києві на Шулявському шляхопроводі впали стовпи лінії електроопори. Експерти і оперативно-слідча група на місці встановлюють причини інциденту.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

"Винні мають понести кримінальну відповідальність", - написав він.

Крім цього, патрульна поліція Києва повідомила, що зараз проводиться демонтаж електроопор.

"Рух на Шулявському шляхопроводі перекрито в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

За даними Google maps, на Шулявці також обмежено рух на в'їзд в бік проспекту Перемоги і на з'їзд з мосту.

Рух автотранспорту ускладнено на вулиці Борщагівська, Деснянської, Олекси Тихого, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, Уманської, Повітрофлотському проспекті, вулиці Генерала Шаповала, проспекті Валерія Лобановського і вулиці Олени Теліги.

Фото: демонтаж електроопор на Шулявському мосту (t.me/KyivCityOfficial)

Крім цього, затори утворилися на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Сім'ї Кужельніков, вулиці Юрія Іллєнка, Глибочицькій.

Також рух ускладнено на вулиці Константинівській, Кирилівської, Нижньому Валу, Щекавицькій, Набережно-Луговій, Великій Житомирській, Петра Сагайдачного, Набережно-Хрещатицькій, Володимирській, Богдана Хмельницького та бульварі Тараса Шевченка.

Також перекрито рух на вулиці Хрещатик, Кловському узвозі і вулиці Михайла Грушевського.

Затори зафіксовані на вулиці Мечникова, бульварі Лесі Українки, Великій Васильківській, вулиці Короленківській, бульварі Дружби народів, вулиці Саперно-Слобідській, Столичному шосе та Голосіївському проспекті.

Рух ускладнено також на Північному мосту.

На лівому березі затори утворилися на Харківському шосе, проспекті Петра Григоренка, вулиці Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка, Русанівській набережній, проспекті Юрія Гагаріна, бульварі Перова, проспекті Романа Шухевича.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з цим обмежено рух до станції метро "Дорогожичі", а також змінено рух тролейбусів.

Крім того, сьогодні в столиці перекрили рух на центральній вулиці - Хрещатик - через масштабну акцію протесту представників руху SaveФОП.

Пізніше між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути намети, які вони хотіли встановити на Майдані.