Падение курса доллара ускорилось: сколько стоит валюта 3 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2022 года, курс доллара в продаже упал на 50 копеек до 40,10 гривен за доллар. Курс евро упал на 65 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 3 августа составляет 37,3804 гривен за евро (-0,0329 гривен).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, Национальный банк Украины ожидает снижения колебаний на наличном валютном рынке в ближайшее время. Для этого регулятор принял решения, которые должны увеличить объем предложения валюты и уменьшить спрос.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.