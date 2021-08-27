На пачках была надпись "COVID": в Черногории изъяли рекордную партию кокаина
Фото: в Черногории изъяли рекордную партию кокаина (twitter.com/PolicijaCG)
В Черногории изъяли более тонны кокаина, спрятанного в партии бананов. На некоторых пачках было написано "COVID".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Правоохранители арестовали двух человек.
"Полиция и таможня Черногории изъяли 1205 пачек кокаина в партии бананов общим весом более одной тонны", - говорится в сообщении.
Фото: в Черногории изъяли рекордную партию кокаина (фото twitter.com/PolicijaCG)
Рейд был проведен в Можановиче, пригороде столицы Подгорицы.