ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На пачках была надпись "COVID": в Черногории изъяли рекордную партию кокаина

Новина українською →
Можановичи, Пятница 27 августа 2021 14:14
На пачках была надпись "COVID": в Черногории изъяли рекордную партию кокаина Фото: в Черногории изъяли рекордную партию кокаина (twitter.com/PolicijaCG)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черногории изъяли более тонны кокаина, спрятанного в партии бананов. На некоторых пачках было написано "COVID".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Правоохранители арестовали двух человек.

"Полиция и таможня Черногории изъяли 1205 пачек кокаина в партии бананов общим весом более одной тонны", - говорится в сообщении.

На пачках была надпись &quot;COVID&quot;: в Черногории изъяли рекордную партию кокаинаФото: в Черногории изъяли рекордную партию кокаина (фото twitter.com/PolicijaCG)

Рейд был проведен в Можановиче, пригороде столицы Подгорицы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес