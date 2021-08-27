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На пачках був напис "COVID": у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну

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Можановичі, П'ятниця 27 серпня 2021 14:14
На пачках був напис "COVID": у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну Фото: у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну (twitter.com/PolicijaCG)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чорногорії вилучили понад тонну кокаїну, захованого в партії бананів. На деяких пачках було написано "COVID".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці заарештували двох людей.

"Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні.

На пачках був напис &quot;COVID&quot;: у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїнуФото: у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну (twitter.com/PolicijaCG)

Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці.

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