На пачках був напис "COVID": у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну
Фото: у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну (twitter.com/PolicijaCG)
У Чорногорії вилучили понад тонну кокаїну, захованого в партії бананів. На деяких пачках було написано "COVID".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Правоохоронці заарештували двох людей.
"Поліція і митниця Чорногорії вилучили 1205 пачок кокаїну в партії бананів загальною вагою більше однієї тонни", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Чорногорії вилучили рекордну партію кокаїну (twitter.com/PolicijaCG)
Рейд був проведений в Можановичі, передмісті столиці Подгориці.