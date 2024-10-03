П’яте колесо в авто: чи варто використовувати запаску як основну шину

Зазначена тема характерна взагалі для скрутних часів, коли постійне перевезення в багажнику новенької шини без її використання здається марнотратством. Чи не має сенсу запустити її в постійну експлуатацію, переставляючи періодично на місце одного з коліс машини?

Чому б запасці не попрацювати?

Воно і справді, у хазяйновитих водіїв ця думка народжується недаремно. Коли вже нова машина має п'ять однакових новеньких коліс, то чому б не використовувати їх всі по черзі, замінюючи їх по колу на чотирьох місцях?

Мабуть, молодих автомобілістів це здивує, але прихильники ортодоксального автомобілізму і сьогодні сповідують ідею ротації шин. Це коли колеса переставляють час від часу у межах однієї машини – для більш рівномірного зношування протектора та каркаса шини. Проте, в першу чергу йдеться про чотири колеса. Але існує також схема "п’ятиколісної" ротації.

За наявності п'ятого колеса того ж розміру у схемі з'являється новий резон – продовжити час до покупки нового комплекту гуми. Мається на увазі, щоб кожне з п'яти коліс якийсь час відпочивало в багажнику, поки решта чотири працюють, витрачаючи міліметри свого протектора.

Сенс у цьому справді є, бо виходить, що ресурс п'ятого колеса включається до загального кілометражу пробігу.

Бережіть запаску

Проте всі вищенаведені міркування дійсні в ідеальних умовах, коли колеса працюють на гладкому асфальті, а автовласник має час і гроші на перестановку коліс по колу кожні 3 – 5 тис. км пробігу. На жаль, в нашій сьогоднішній реальності велика кількість шин виходить з обігу не через лисий протектор, а через травматичні пошкодження каркаса і прорубані наскрізь боковини.

Відтак, тут на перший план виходить інша функція п'ятого колеса. Коли воно є в багажнику, його можна на постійній основі залишити на місці "вбитого" на черговій грубій вибоїні, придбавши на запаску шину-розпаровку на найближчому шроті. Тому що придбати одне нове колесо потрібної моделі та розмірності замість пошкодженого дуже і дуже непросто – зазвичай доводиться купувати як мінімум пару, та й ту часто іншої моделі.

У сучасних реаліях ускладнює (а то й унеможливлює) кругове використання п’яти шин популярність моделей, що мають направлений або асиметричний малюнок протектора – адже їх потрібно ставити лише на певне місце або у певному положенні.

Коротко

Суто з технічної точки зору, коли вже поставити собі таку мету, то заощадити на шинах, включивши в оборот повнорозмірну запаску як п'яте колесо, цілком можливо. В першу чергу це матиме сенс, якщо машина експлуатується на рівних вулицях великого міста і комплекти її шин зношуються природнім чином – внаслідок стертого протектора, а не через розрубану боковину. Проте, чи варта така економія витрачених на перевзування клопотів та грошей – вирішувати самому власнику. І так, реальною ця схема буде не для всіх моделей шин, точніше, не для всіх типів протектора.