П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ

При підготовці матеріалу використовувалися: публікація The New York Times, заяви командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, аналітика Інституту вивчення війни (ISW) та українського проекту DeepState, коментарі військових експертів Олександра Коваленка та Олексія Гетьмана.

Минулими вихідними російські війська захопили Авдіївку – один із найпотужніших укріпрайонів українських сил на сході. Це стало першим великим досягненням РФ з того моменту, як у травні 2023 було захоплено Бахмут. І незважаючи на те, що Авдіївська фортеця далася окупантам ціною ще більших втрат, поточна динаміка на фронті залишається загрозливою для Сил оборони.

У спробі стримати ворожий тиск Україна веде відчайдушну боротьбу, щосили намагається поповнити свої виснажені сили, але без західної допомоги на фронті протяжністю 1000 км воювати складно. Українська армія, мабуть, перебуває у найнебезпечнішому становищі з перших місяців повномасштабної війни, пише NYT.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в принципі погоджується з такою оцінкою.

"У нас зараз складна ситуація у зв'язку з відсутністю достатньої кількості боєприпасів та можливості ефективно протидіяти російській тактичній авіації. Все це негативно впливає на ефективність ведення оборонних дій", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Нинішнє становище загрожує тим, що росіяни продовжать наступати, причому одразу на кількох напрямках. На думку журналістів NYT, їх п'ять, чотири з яких – на сході.

Росія може активізувати наступ із п'яти напрямків (інфографіка nytimes.com)

ЗСУ вийшли з Авдіївки. Що буде далі на цій ділянці фронту

Невелика Авдіївка протягом останніх 10 років була виступом, що підривав російські логістичні операції. Місто знаходиться всього за кілька кілометрів від окупованого з 2014 року Донецька. За останні тижні окупанти перерізали найважливішу лінію постачання, що поставило Авдіївський гарнізон під загрозу оточення. В умовах, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів і має перевагу в снарядах 10:1, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський назвав вихід єдиним правильним рішенням.

У боях за Авдіївку було задіяно десятки тисяч російських солдатів. За словами Тарнавського, за період активної фази з 10 жовтня 2023 по 17 лютого 2024 ворожі втрати перевищили 47 000 осіб. Втрати у техніці вражають не менше – п'ять літаків, понад 360 танків, майже 250 одиниць артилерії та 750 бронемашин. Це більше, ніж у битві за Бахмут.

Поки неясно, наскільки далеко росіяни зможуть зайти за межі Авдіївки чи наскільки хороші українські лінії оборони. Як заявив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, Сили оборони відведено на більш вигідні позиції.

"Продовжують виконувати бойові завдання. Вони заважають подальшому просуванню ворога. Позиції були підготовлені, було здійснено фортифікацію", - сказав він.

Однак окупанти не зупиняються і вже наступають на населений пункт Ласточкине. Згідно з даними Генштабу, за добу тут і біля Новобахмутівки та Первомайського відбито п'ять ворожих атак. Аналітики DeepState зазначають, що росіяни намагалися штурмувати значною кількістю піхоти, але всі спроби виявилися невдалими. Наразі противник стягує сили у посадки і, ймовірно, відновить штурми найближчими днями.

Після Авдіївки противник вже атакує Ласточкине (скріншот deepstatemap.live)

За оцінками ISW, оскільки ЗСУ відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоймовірним. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає.

"Навряд чи ворог наступатиме далі. Може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення росіяни казали, що можуть просунутися далі, йти на Куп'янськ та Вугледар. Нічого там не сталося, тільки зараз вони почали вести наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою, вони будуть перегруповуватися. Вони ж для захоплення Авдіївки перекидали війська з Куп'янського напрямку, тепер, швидше за все, війська будуть повернуті і доукомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки", – сказав він у розмові з РБК-Україна.

Водночас, за словами Коваленка, окупантам важливо створити буфер безпеки біля Авдіївки. Ласточкине – наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт.

"Крім того, вони наступатимуть на Степове, Сєверне, Тоненьке, Семенівку та Бердичі. Не виключаю, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачувано. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве з урахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні, ніж у міських умовах. Тому не думаю, що буфер безпеки буде створений дуже швидко", - додав експерт.

Вугледар можуть атакувати з двох сторін. Роботине поки навряд чи в пріоритетах

До кінця січня російські війська вибили українських захисників із Мар'їнки, від якої мало що залишилося після двох років постійних ударів. Однак зруйноване місто тепер є базою для російських атак, які переключилися на ще один важливий оплот – Вугледар.

Минулого року вони намагалися атакувати з півдня, але зазнали поразки в одній із найбільших танкових битв. Тепер же окупанти можуть ударити з півночі і нині вже просуваються через село Новомихайлівка. Скільки тут стягнуто військ, достеменно невідомо. Є загроза, що захоплення Авдіївки звільнить резерви для ударів із півночі, а до атак з півдня можуть залучити 40-тисячне угруповання з Маріуполя. Остання активізація трохи на захід від Новодонецького лише підтверджує навислу загрозу над Вугледаром.

"Після захоплення Мар'їнки для них стало пріоритетом просування в районі Новомихайлівки та у напрямку на Водяне з Солодкого. Щоб створити з півночі зону ризику. Вугледар їм потрібен, щоб знизити вогневий вплив Сил оборони на залізницю у Волновасі", – каже Коваленко.

Після захоплення Мар'їнки пріоритетом став наступ на Вугледар з півночі (скріншот deepstatemap.live)

Загалом за пріоритетністю після Авдіївки, на його думку, для росіян – це Куп'янськ та Часів Яр. Вугледар – у перспективі, як і Запорізька область, де поновилися активні бої. Минулого року Сили оборони відвоювали Роботинський виступ площею 10 на 10 км, і, схоже, Росія налаштована повернути позиції. Як заявив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій, туди стягнули серйозні сили.

"Ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, - воно за своїми розмірами перевершує в особовому складі те угрупування, яке задіяне на Авдіївському напрямку", - казав він.

На вихідних розпочалися активні штурми Роботинського виступу. За даними DeepState, росіяни намагаються зайти в саме село, бої йдуть за опорний пункт трохи на південь. Крім того, є просування біля Вербового, де противник, ймовірно, міг продавити оборону на південно-західній околиці.

Як повідомило оперативне командування "Захід", у суботу Сили оборони розбили росіян на Запорізькому напрямку, знищивши близько 70 окупантів та 18 одиниць техніки, у тому числі 3 танки. Сьогодні Сухопутні війська ЗСУ відзвітували про повторну спробу російського штурму. Однак наступ зірвано, техніку знищено, а "особовий склад – добито".

Під Роботине росіяни стягнули більше сил, ніж під Авдіївку, і вже атакують виступ (скріншот deepstatemap.live)

Олександр Коваленко наголошує, що в районі Роботиного завжди було зосереджено велику кількість ворожих сил та засобів.

"Це була група військ "Запоріжжя", зараз вона об'єднана з групою військ "Дніпро". Тому те, що вони спробують повернути території, втрачені влітку 2023 року, безумовно, особливо на куражі від захоплення Авдіївки. Але казати, що це стане великою загрозою для прориву фронту у Запорізькій області, я не можу”, – додав експерт.

Куп'янськ, Лиман або Часів Яр. Куди буде завдано наступного удару

На сході Росія просувається з боку Кремінної. Минулого року в ході інтенсивних боїв у посадках уздовж лінії фронту невеликі ділянки переходили з рук до рук. Тепер окупанти знову починають рух уперед.

На Сватівському відрізку зростає тиск на захід у районі Тернів та Ямполівки. Від самої Кремінної росіяни наступають у двох напрямках – на Куп'янськ та Лиман – зібравши угруповання з близько 110 000 військових. За даними ISW, Росія перекинула частини з прикордонних районів під Іванівку (на схід від Куп'янська), а також на Лиманський напрямок, за останні дні безуспішно намагалася просунутися на рубіж Кислівка-Котлярівка з боку Табаївки.

Олексій Гетьман зазначає, що останнім часом ворожий наступ на Лимано-Купянському напрямі ослаб, і це було викликано перекиданням сил на Авдіївку. І після того, як війська повернуть назад, спроби пройти вперед на Куп'янськ посиляться.

Наступ на Куп'янськ може посилитись після того, як Росія поверне сили, перекинуті раніше на Авдіївку (скріншот deepstatemap.live)

"У них завдання вийти на Куп'янськ та на Куп'янськ-Вузловий. Хочуть вийти на річку Оскіл, пробувати форсувати її. Але як кажуть люди, які там воюють, шансів форсувати Оскіл немає. Оскільки наш західний берег укріплено, там гірський кряж і на позиціях пристріляна артилерія", - розповів він.

Тому найбільшу загрозу експерт бачить на Бахмутському напрямі. Тут противник набирає обертів у спробі прорвати оборону та розвинути наступ на Часів Яр. На північ від Бахмута штурмує Білогорівку та Веселе, на захід – район Богданівки та Іванівського. Росіяни шукають слабкі місця, щоб продавити лінію зіткнення, але суттєвих змін лінії фронту поки немає.

Станом на сьогодні окупанти досить близько підійшли до Часового Яру з боку селища Хромове та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступною великою битвою може стати битва за Часів Яр.

Часів Яр може стати одним з головних напрямків наступного удару РФ (скріншот deepstatemap.live)

"Це цілком можливо, тому що там збільшилася кількість російських військ з 40 до 80 тисяч. Мета – вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хаб. І тут уже не політичне підґрунтя є, а суто військове, щоб порушити нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів. Хоча я думаю, що вони одночасно убуть тиснути у кількох місцях", – додав експерт.

Зона безпеки. Чому російську авіацію почали збивати частіше

Не менш гучна новина останніх днів – із суботи Україна збила шість літаків тактичної авіації. Спочатку було знищено два Су-34 та один Су-35, причому відносно далеко від лінії фронту, а саме в районі окупованої Амвросіївки. Датчики пілотів спрацювали біля села Дякове (Луганська область) та російського селища Лисогірка. Вчора вдалося збити ще один Су-34, а сьогодні ворог теж не дорахувався Су-34 та Су-35.

Зазначимо, фронтові бомбардувальники Су-34 застосовуються для скидання керованих авіабомб (КАБ), якими Росія розбивала українські позиції в Авдіївці. Чим саме збили літаки, невідомо. Профільний портал Defense Express вважає, що по цілях міг відпрацювати так званий "блукаючий Patriot", який у грудні відзначився на Херсонщині. Його ракети здатні збивати авіацію з відривом 150 км, тоді як ворожі літаки скидають КАБи за 60-70 км від фронту. У будь-якому разі очевидно, що Україна перейшла до роботи над створенням "зони заборони доступу", коли завдяки далекобійній зброї утворюється рубіж, в якому у противника немає можливості без втрат реалізувати свої операції.

"Сказати важко з чим це (різке зростання кількості збитих літаків, - ред.) пов'язано. Причин може бути кілька. Наприклад, їхні літаки знахабніли і перестали боятися залітати в зону, де можуть працювати наші зенітно-ракетні комплекси. ЗРК постійно переміщаються, вони не знають, де вони знаходяться. Хоча всім нам хотілося б, щоб по них відпрацювали F-16", – зазначає Олексій Гетьман.

За його словами, Авдіївська кампанія показала, що тактика повітряних ударів КАБами ефективніша за наземні атаки з танковими групами. І не виключено, що через останні втрати будуть ухвалені якісь нові рішення. Олександр Коваленко припускає, що на деякий час противник може знизити активність у повітрі.

"Вони можуть трохи знизити активність своєї тактичної авіації, але все одно повернуться до польотів. Тому що для них життєво важливо використовувати КАБи на лінії бойового зіткнення, це саме те, що допомагає розкривати наші оборонні рубежі. Якщо вони не використовуватимуть їх, вони не матимуть жодної переваги", – наголосив він.

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Вихід із Авдіївки та нинішні загрози на фронті стали результатом ослаблення допомоги США, які вже кілька місяців не можуть проголосувати за пакет на 60 млрд доларів. Про це казав президент Володимир Зеленський, а його американський колега Джо Байден прямо звинуватив Конгрес у бездіяльності, через що Росія досягла успіхів на полі бою. Тим часом голоси на підтримку України дедалі голосніше звучать у Європі. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель напередодні розкритикував лідерів країн ЄС за те, що вони не розуміють, що ситуація, що склалася, вимагає більш рішучого підходу. І рішення не можна відкладати, оскільки "через три місяці все вирішиться на полі бою".

Однак це зовсім не означає, що за три місяці Збройні сили України зазнають поразки.

"Формулювання Борреля насамперед орієнтоване представників Євросоюзу. Щоб вони поквапилися за допомогою для України", – упевнений Олександр Коваленко.

Опитані РБК-Україна експерти погоджуються, що найближчим часом росіяни продовжать тиснути як мінімум на п'яти напрямках.

"У надії, що ми не зможемо стримати наступ по всьому фронту. Але це їхні надії. Ми ж сподіваємося, що їхні надії не виправдаються", – підсумував Олексій Гетьман.