П'ять українок-суперзірок, на яких чекають медалі Європейських ігор-2023

21 червня у польському Кракові та околицях стартують треті в історії Європейські ігри. Мультиспортивні змагання триватимуть на польській землі триватимуть два тижні. Збірна України втретє відправила делегацію на організований Олімпійськими комітетами Європи захід.

Цьогоріч на Європейських іграх атлети змагатимуться у 28-ми видах спорту. Українські спортсмени будуть представлені в 27-ми з трьох десятків змагальних дисциплін. Пропустять українці лише турніри з пляжного гандболу, паделя та регбі-7.

Головні очікування вітчизняні вболівальники мають від легкоатлетичних змагань. Мінімум три українські спортсменки тут всерйоз претендуватиметь на медалі найвищого ґатунку. А ще ж є бойові мистецтва, веслувальний спорт, фехтування, стрільба та інші види програми.

У стрибках у висоту чималі надії покладають на Ярославу Магучіх. Атлетка з Дніпра боротиметься за "золото", вдало розпочавши сезон-2023. На початку березня вона тріумфувала на чемпіонаті Європи в приміщенні, підкоривши висоту 1,98 м. А в травні Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Рабаті з результат 2,01 м.

Конкуренцію українці спробують нав'язати сербка Топіч, румунка Станчю та інші. Вони потрапили до фіналу європейської першості, але поступилися нашій атлетці. На Європейських іграх-2019 у Мінську змагань у стрибках у висоту змагалися лише чоловіки.

Серед фаворитів у стрибках у довжину йде інша українка – Марина Бех-Романчук. У рамках Діамантової ліги-2023 вона змагається у двох дисциплінах, додавши ще й потрійний стрибок. Саме в цьому виді вона виборола "срібло" на етапі в Рабаті та бронзову медаль в Осло.

Утім, і в стрибках у довжину цьогоріч Бех-Романчук мала успіхи. Зокрема, у Флоренції українська атлетка стала третьою у стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги. Головною ж претенденткою на найвищу нагороду, вочевидь, буде італійка Япікіно.

Натомість серед бігунів варто звернути увагу на Вікторію Ткачук. На Євро-2022 (не плутати з Європейськими іграми) вона фінішувала другою на дистанції 400 м із бар'єрами. За нідерландкою Бол встигнути тоді було нереально, але українка стала найкращою серед інших.

На Європейських іграх конкуренти будуть імениті. Та ж Бол, співвітчизниця Рижикова, фінка Лехікойнен. Намагатиметься повернутися до боротьби за високі місця і бельгійка Клаес. За рік до Олімпійських ігор Ткачук було б непогано поповнити колекцію золотих нагород.

У змаганнях дзюдоїсток стабільно в претендентах на найвищі місця українка Дар'я Білодід. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо цьогоріч ще не перемагала на помітних змаганнях. Нагода виправити такий недолік буде в Польщі.

До Кракова приїдуть зірки нинішнього сезону в європейському дзюдо. Нідерландка Корнелісс, німкеня Бальгауз та інші конкуруватимуть із Білодід за першість у ваговій категорії до 57 кг. "Золото" Європейських ігор у Мінську, олімпійську бронзову медаль і два титули чемпіонки світу українська дзюдоїстка виборола ще в категорії до 48 кг.

Претензії на нагороди Україна матиме і в жіночому карате. Ще б пак, до Польщі поїхала срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Анжеліка Терлюга. Торік вона тріумфувала на Всесвітніх іграх у куміте (до 55 кг), тож сповнена бажання "викувати" золоту медаль після "срібла" в Мінську чотири роки тому.

Терлюга відчула смак перемог вже і цьогоріч. У березні вона перемогла на чемпіонаті Європи в іспанській Гвадалахарі. У звичній ваговій категорії українка випередила італійку Брунорі, представницю Туреччини Якан і німкеню Бугур. Усі вони виступлять і в Польщі...

Ключові цифри Європейських ігор 2023 року

7000 атлетів стануть учасниками змагань

263 українські спортсмени поїхали до Польщі

253 комплекти нагород розіграють у Кракові

48 країн-учасниць приїхали на Ігри

1 транслятор змагань в Україні – "Суспільне" (регіональні канали та платформа "Суспільне Спорт")