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П'ять танків та 550 окупантів: Генштаб розповів про втрати росіян за добу

Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 26 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 26 грудня українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 102 600 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 3016 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6017 (+7) од,
  • артилерійських систем - 1996 (+5) од,
  • РСЗВ - 418 (+0) од,
  • засобів ППО - 212 (+0) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+1),
  • крилатих ракет - 653 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12) од,
  • спеціальної техніки - 178 (+0).

Як повідомлялося, українські військові продовжують нищити російських окупантів. Наші воїни 25 грудня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

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