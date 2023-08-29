П'ять причин. Подоляк пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

"По-перше, у нас дійсно воєнний стан. По-друге, у нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить - якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах", - сказав Подоляк.

Другою причиною, за його словами, є постійні атаки Росії. Третя ж складова - агітаційна.

"Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - зазначив радник.

Ще однією причиною є величезна кількість тимчасово переміщених людей.

"Це навіть не сім мільйонів, про які говорять всесвітні організації, це понад 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?", - пояснив Подоляк.

І остання причина, за його словами, - це питання ціни проведення виборів.

Вибори в Україні у 2024 році

29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.

Пізніше сенатор Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.