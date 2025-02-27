ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

П'ять ліквідовано, десяток - поранено: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська

Четвер 27 лютого 2025 10:14
UA EN RU
П'ять ліквідовано, десяток - поранено: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська Ілюстративне фото: прикордонники уразили позиції РФ в районі Вовчанська (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці бригади "Гарт" з мінометів та ударних дронів завдали серії уражень по ворожих позиціях в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Там було ліквідовано окупантів.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, під вогонь прикордонників підрозділу "Falcon" потрапили окопні лінії, засоби зв'язку та комунікації, бліндажі, капоніри противника.

Під час роботи по ворожих позиціях п’ятьох окупантів було ліквідовано, 13 - поранено.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання із відсічі російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області", - підписано відео.

Бої біля Вовчанська

Наприкінці вересня минулого року Сили оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.

За даними ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вовчанськ Війна в Україні
NEWS
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації