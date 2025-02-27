Пять ликвидировано, десяток - ранены: пограничники поразили позиции РФ в районе Волчанска
Бойцы бригады "Гарт" из минометов и ударных дронов нанесли серии поражений по вражеским позициям в районе Волчанска на Харьковском направлении. Там были ликвидированы оккупанты.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Как рассказали военные, под огонь пограничников подразделения "Falcon" попали окопные линии, средства связи и коммуникации, блиндажи, капониры противника.
Во время работы по вражеским позициям пять оккупантов были ликвидированы, 13 - ранены.
"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области", - подписано видео.
Бои возле Волчанска
В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.
По данным ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.
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