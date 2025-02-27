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Пять ликвидировано, десяток - ранены: пограничники поразили позиции РФ в районе Волчанска

Четверг 27 февраля 2025 10:14
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Пять ликвидировано, десяток - ранены: пограничники поразили позиции РФ в районе Волчанска Иллюстративное фото: пограничники поразили позиции РФ в районе Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы бригады "Гарт" из минометов и ударных дронов нанесли серии поражений по вражеским позициям в районе Волчанска на Харьковском направлении. Там были ликвидированы оккупанты.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, под огонь пограничников подразделения "Falcon" попали окопные линии, средства связи и коммуникации, блиндажи, капониры противника.

Во время работы по вражеским позициям пять оккупантов были ликвидированы, 13 - ранены.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи по отпору российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области", - подписано видео.

Бои возле Волчанска

В конце сентября прошлого года Силы обороны сообщили о том, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины освободили от вражеских солдат Волчанский агрегатный завод.

По данным ГУР, воины вступали в контактные бои с российскими оккупантами в условиях плотной застройки.

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