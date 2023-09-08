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П'ять країн. Прем'єр Естонії запропонувала запровадити єдине торгове ембарго проти Росії

Європа, П'ятниця 08 вересня 2023 13:13
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П'ять країн. Прем'єр Естонії запропонувала запровадити єдине торгове ембарго проти Росії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (facebook.com/kallaskaja)
Автор: Наталія Гурковська

В Естонії пропонують ввести єдине торгове ембарго проти Росії за участю Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії. При цьому, ключовою в цьому питанні є Фінляндія.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами прем'єр-міністра, інші прикордонні країни поки що не підтримали пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою країною у цьому питанні є Фінляндія.

Каллас підкреслила, що поки що не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, але обіцяла зробити це.

В чому проблема?

Як пише видання, щодня з Естонії до Росії завозять електроніку, заводське обладнання, харчі та пластмаси. За словами голови МЗС Естонії Маргуса Цахкна, країна не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства.

Міністр додав, що обмеження торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії.

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Російська Федерація Латвія Литва Польща Естонія Финляндия
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