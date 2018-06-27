ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках

За расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. За соответствующее решение в среду, 27 июня, проголосовали две трети государств-членов организации, во время специального заседания в Гааге, передает DW.

Отмечается, что инициатором голосования выступила Великобритания. Особенно актуальным вопрос стал после вероятного совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также нападения с применением химического оружия на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

"ОЗХО проголосовала за предложение Британии при поддержке 30 стран, которая теперь позволит ей говорить не только когда было применено химоружие, но и кем", - сообщил постпред Великобритании при ОЗХЗ Петер Уилсон.

Также он отметил, что за расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24.

Напомним, ранее сообщалось, что международная Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование хлора в Сирии, в городе Саракиб, в начале февраля 2018 года.