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ОЗХО получила право называть виновных в химических атаках

НовостиПолитика    27.06.2018 - 19:12
Фото: ОЗХЗ (flickr.com/opcw)
Фото: ОЗХЗ (flickr.com/opcw)

За расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак. За соответствующее решение в среду, 27 июня, проголосовали две трети государств-членов организации, во время специального заседания в Гааге, передает DW.

Отмечается, что инициатором голосования выступила Великобритания. Особенно актуальным вопрос стал после вероятного совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также нападения с применением химического оружия на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

"ОЗХО проголосовала за предложение Британии при поддержке 30 стран, которая теперь позволит ей говорить не только когда было применено химоружие, но и кем", - сообщил постпред Великобритании при ОЗХЗ Петер Уилсон.

Также он отметил, что за расширение полномочий организации проголосовали 82 страны, а против - 24.

Напомним, ранее сообщалось, что международная Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование хлора в Сирии, в городе Саракиб, в начале февраля 2018 года.

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Теги публикации: химическое оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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