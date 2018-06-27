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ОЗХЗ отримала право називати винних у хімічних атаках

НовиниПолітика    27.06.2018 - 19:12
Фото: ОЗХЗ (flickr.com/opcw)
Фото: ОЗХЗ (flickr.com/opcw)

За розширення повноважень організації проголосували 82 країни, а проти - 24

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право називати виконавців хімічних атак. За відповідне рішення у середу, 27 червня, проголосували дві третини держав-членів організації, під час спеціального засідання у Гаазі, передає DW.

Зазначається, що ініціатором голосування виступила Велика Британія. Особливо актуальним питання стало після ймовірного скоєння хімічних атак у Сирії та Іраку, а також нападу із застосуванням хімічної зброї на екс-розвідника Сергія Скрипаля у Солсбері в березні 2018 року.

"ОЗХЗ проголосувала за пропозицію Британії за підтримки 30 країн, яка тепер дозволить їй говорити не тільки коли було застосовано хімзброю, але і ким", - повідомив постпред Великої Британії при ОЗХЗ Петер Вілсон.

Також він зазначив, що за розширення повноважень організації проголосували 82 країни, а проти - 24.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міжнародна Організація по забороні хімічної зброї підтвердила використання хлору в Сирії, у місті Саракиб, на початку лютого 2018 року.

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Теги публікації: химическое оружие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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