Ожидания украинцев по курсу гривны к доллару улучшились

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2020 года составил 68,5 п., что на 1,8 п. выше, чем в июле. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 4,9 п. - до значения 156,9.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В августе индекс текущего положения незначительно вырос и составляет 62,5, что на 1,8 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в августе почти неизменный и составляет 72,5.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился и составляет 140,0, что на 10,0 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий также не изменился значительно - вырос на 0,9 п. до уровня 186,1.

"Существенных изменений в значении индексов в августе не произошло. Индексы стабильны со слабой тенденцией к улучшению", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, в июле 2020 года индекс девальвационных ожиданий украинцев вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн/доллар.