Ожидания предприятий Украины обвалились до рекордно низкого уровня

Настроения бизнеса стремительно ухудшаются второй месяц подряд на фоне введенных в Украине карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные на сайте НБУ.

По данным опроса, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

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Как отмечается в обзоре, снижение ИОДА произошло вследствие существенного ухудшения ожиданий предприятий всех ВЭД, которые принимают участие в опросах. Респонденты всех секторов ожидают существенного сокращения численности работников, прежде всего - в сфере строительства. Одновременно бизнес снижает свои ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

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Предприятия сферы услуг наиболее пессимистично оценивали экономическую конъюнктуру апреля: диффузионный индекс (ДИ) сектора составляет 20,4 (в марте - 36,1).

Кроме того, возобновились пессимистические настроения предприятий торговли. ДИ сектора в апреле снизился до 33,7 (в марте - 50,4).

Респонденты промышленности существенно усилили свои негативные ожидания относительно экономических перспектив деятельности своих предприятий. ДИ сектора в апреле снизился до 33,3 (в марте - 48,6).

Значительно усилились пессимистичные ожидания предприятий строительства относительно результатов своей деятельности в апреле. ДИ сектора снизился до 24,5 (в марте - 40,6).

Напомним, по данным НБУ, введение карантинных мероприятий в Украине с середины марта 2020 года имело существенное влияние на показатели транспорта и большинство других секторов услуг.

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украинысократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).