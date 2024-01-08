UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ожеледиця, сніг та сильний мороз. Завтра погода в Києві значно погіршиться

Фото: погода у Києві 9 січня значно погіршиться (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 січня, погода у Києві сильно зіпсується. Очікуються ожеледиця, сніг та мороз до 9 градусів навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві. Завтра, 9 січня у столиці складні погодні умови. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

До цього додадуться хмарність, невеликий сніг  та мороз до -9 градусів навіть вдень.

"Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 7-9° морозу. І рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили в КМВА.

Погода в Україні

Погода почала псуватися в Україні 8 січня. Через негоду на ранок виявилися знеструмленими сотні населених пунктів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Крім того, через мороз і ожеледицю почалися збої в роботі громадського транспорту, сталися аварії на дорогах, а сильний вітер повалив дерева.

Ситуація завтра не стане кращою. Погода в Україні 9 січня буде сніговою, місцями з завірюхами та хуртовиною. Вночі температура опуститься до рекордних 20 градусів морозу на більшій частині території України, а у двох регіонах мороз вдарить і до 25 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаПогода в Києві