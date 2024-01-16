Озброєні люди намагалися проникнути до Ізраїлю з боку Єгипту

За повідомленнями Армії оборони Ізраїлю, близько 20 підозрюваних, зокрема кілька озброєних, прибули на єгипетський кордон.

За версією джерела вони намагалися переправити наркотики до Ізраїлю.

"Якийсь час тому близько 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з території Єгипту в район кордону з Ізраїлем, що прилягає до отвору Ніцана", - повідомили в ЦАХАЛі.

Військові ізраїльської армії розпочали перестрілку зі озброєними людьми. За повідомленнями ЦАХАЛу, поранено кількох підозрюваних.

"Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь по озброєних особах, було зафіксовано влучення", - повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Джерело повідомляє, що на єгипетському кордоні часто трапляються інциденти з контрабандою наркотиків, які іноді супроводжуються збройними зіткненнями.

Оновлено 01:09: відомо про одну поранену з боку Армії Ізраїлю.

Ситуація на кордоні Сектору Гази з Єгиптом

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію з встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Раніше ми повідомляли, що Ізраїль планує військову операцію для контролю кордону між Газою та Єгиптом.

Також ми писали, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримав закриття кордону між Сектором Гази та Єгиптом.