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Вооруженные люди пытались проникнуть в Израиль со стороны Египта

Вторник 16 января 2024 00:59
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Вооруженные люди пытались проникнуть в Израиль со стороны Египта Фото: Вооруженные люди пытались проникнуть в Израиль со стороны Египта (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По сообщениям Армии обороны Израиля, около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли на египетскую границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Times of Israel.

По версии источника, они пытались переправить наркотики в Израиль.

"Некоторое время назад около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с территории Египта в район границы с Израилем, прилегающий к проему Ницана", - сообщили в ЦАХАЛе.

Военные израильской армии вступили в перестрелку с вооруженными людьми. По сообщениям ЦАХАЛа, ранены несколько подозреваемых.

"Солдаты ЦАХАЛа, действовавшие в этом районе, открыли огонь по вооруженным лицам, были зафиксированы попадания", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Истчник сообщает, что на египетской границе часто происходят инциденты с контрабандой наркотиков, которые иногда сопровождаются вооруженными столкновениями.

Обновлено 01:09: известно об одной раненной со стороны Армии Израиля.

Ситуация на границе Сектора Газа с Египтом

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Ранее мы сообщали, что Израиль планирует военную операцию для контролирования границы между Газой и Египтом.

Также мы писали, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал закрытие границы между Сектором Газа и Египтом.

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