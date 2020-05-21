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"Овьедо" согласовал с "Реалом" продление аренды Лунина

Новости » Спорт     21.05.2020 - 11:07
"Овьедо" согласовал с "Реалом" продление аренды Лунина
Фото: Лунин (на переднем плане) возобновил групповые тренировки (twitter.com/RealOviedo)

Срок соглашения украинца истекал в конце июня

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Реал Овьедо", останется в команде до конца сезона-2019/20. Испанские клубы согласовали продление аренды украинского голкипера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azul Carbayon.

Срок арендного соглашения истекал 30 июня, но из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, футболист продолжит выступление во втором по силе дивизионе Испании до завершения сезона, которое ожидается к концу первого летнего месяца.

На днях "Овьедо" объявил о продлении контрактов в рядом футболистов, но Лунина в их числе не было.

Ранее украинец вместе с партнерами по команде возобновил групповые тренировки на клубной базе.

Лунин стал игроком "Овьедо" в зимнее трансферное окно. До этого в нынешнем сезоне он выступал за "Вальядолид", где не получал должного количества игровой практики.

Футбольный сезон в Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. Перед приостановкой Сегунды "Овьедо" шел на 17 месте, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.

Напомним, футбольный сезон в Испании ориентировочно возобновится с 12 июня.

Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины РеалАрендачемпионат ИспанииАндрей Лунин
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