"Овьедо" согласовал с "Реалом" продление аренды Лунина

Фото: Лунин (на переднем плане) возобновил групповые тренировки (twitter.com/RealOviedo)

Срок соглашения украинца истекал в конце июня

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Реал Овьедо", останется в команде до конца сезона-2019/20. Испанские клубы согласовали продление аренды украинского голкипера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azul Carbayon.

Срок арендного соглашения истекал 30 июня, но из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, футболист продолжит выступление во втором по силе дивизионе Испании до завершения сезона, которое ожидается к концу первого летнего месяца.

На днях "Овьедо" объявил о продлении контрактов в рядом футболистов, но Лунина в их числе не было.

Acuerdo conjunto para prolongación de contratos https://t.co/zcoN5Z7WoB

Jugadores

Técnicos#RealOviedo — Real Oviedo (@RealOviedo) May 16, 2020

Ранее украинец вместе с партнерами по команде возобновил групповые тренировки на клубной базе.

Лунин стал игроком "Овьедо" в зимнее трансферное окно. До этого в нынешнем сезоне он выступал за "Вальядолид", где не получал должного количества игровой практики.

Футбольный сезон в Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. Перед приостановкой Сегунды "Овьедо" шел на 17 месте, опережая команды из зоны вылета по дополнительным показателям.

Напомним, футбольный сезон в Испании ориентировочно возобновится с 12 июня.

Автор: Вера Олейник