UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в Херсонській області

Фото: з'явилися дані щодо масштабів наслідків обстрілу Кізомису Херсонської області 9 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти постійно обстрілюють Кізомис Херсонської області. Вчора ворог знову вдарив по селищу, знищивши фельдшерський пункт.

Відео наслідків обстрілу показав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 10 травня, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"На відео - знищений росіянами фельдшерський пункт у Кізомисі", - зазначив він.

За його словами учора російська артилерія вкотре вдарила по селу.

"Терористи знову атакували цивільну інфраструктуру - дитсадок та медпункт. На щастя, через ці російські удари мирні люди не постраждали", - додав Прокудін.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, російські окупанти вчергове обстріляли Кізомис Херсонської області. В результаті артилерійської атаки знищено фельдшерський пункт.

Додамо, що російські війська за минулу добу випустили 354 снаряди по Херсонській області. Внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область