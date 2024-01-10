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В ОВА назвали кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова

Фото: в ОВА розповіли, скільки людей постраждало внаслідок обстрілу Харкова (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія обстріляла Харків ввечері 10 січня, попередньо, ракетами С-300. Постраждало 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено цивільний об‘єкт. Мер Харкова Ігор Терехов зазначав, що вирогідність жертв серед людей, що в ньому знаходилися висока. 

Згодом керівник обласної військової адміністрації заявив, що наразі відомо про 9 постраждалих.

У поліції Харківської області розповіли, що серед постраждалих - двоє у важкому стані. 

Обстріл Харкова 10 січня

Окупанти завдали ударів по Харкову ввечері 10 січня, в місті лунали вибухи

Як розповів голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, російські окупанти вдарили по Київському району міста, за попередніми даними, ворог застосував для атаки ракети С-300.

 

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