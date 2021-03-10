Отзывы о Дайвестикс подтверждают: трейдинг с Divestix Brokerage всегда на уровень выше!

Компания DivestiX Brokerage отзывы о которой можно найти в интернете, входит в концерн DivestiX Capital. Дайвестикс Брокеридж это синергия многолетнего опыта и профессионализма трейдеров-основателей компании, которые на протяжении уже семи лет предоставляют услуги трейдинга своим клиентам.
Учитывая тот факт, что компания прошла долгий путь от основания до становления, трейдеры-профессионалы разработали и внедрили инновационные технологии, позволяющие инвесторам всех типов достигать своих финансовых целей. DivestiX Brokerage напрямую занимается трейдингом и выводит деньги на мировой финансовый рынок. Профессиональная торговая платформа, разработанная самими владельцами компании, низкие спреды и комиссии, минимальный порог входа - вот отличительные черты компании, нацеленной на положительный результат.
С официальным получением лицензии на брокерскую деятельность, компания Дайвестикс Брокеридж расширяет спектр своих услуг: теперь каждый желающий имеет уникальную возможность обрести финансовую независимость, используя только самые выгодные условия для трейдеров.
Реалии современного мира, экономическая и политическая неопределенность, создают все условия для поиска дополнительных источников дохода, расширения сфер бизнеса, изучения основ управления и приумножения личных финансов.
DivestiX Brokerage предоставляет самые лучшие условия и поддержку для трейдеров:
Компания работает только с лучшими поставщиками ликвидности: PrimeXM, OneZero, LMAX и отзывы о Дайвестикс это подтверждают.
Присоединиться к числу довольных клиентов и стать партнером компании компании очень просто, для этого достаточно перейти по ссылке https://my.divestixbrokerage.com/register?referral=15 и открыть свой личный кабинет.
Профессиональные трейдеры оценят преимущества торговых условий, предоставляемых Дайвестикс Брокеридж: это и наличие широкой линейки торговых инструментов, которая представлена инструментами рынка форекс, металлами, сырьем, энергоресурсами, индексами, криптоинструментами и ETF; различные типы счетов (от уровня Standart до уровня PRO); минимальные комиссии и порог входа для комфортной торговли.
Для трейдеров-новичков, а также всех, кто хочет достичь финансового благополучия отличным вариантом станет программа CopyTrading. Дайвестикс отзывы отмечают, что это отличный вариант автоматизации вашей торговли процессом копирования сделок профессиональных трейдеров. Принцип торговли с CopyTrading идентичен стандартному трейдингу: производится открытие позиций по различным финансовым инструментам с целью извлечения прибыли и ее фиксация, как только цель будет достигнута.
Copy Trading от Divestix Brokerage - это хорошая альтернатива для тех, у кого недостаточно времени или опыта, чтобы заняться трейдингом самостоятельно. Для более опытных трейдеров это позволяет, при необходимости, отойти от своих экранов, поскольку все сделки автоматизированы. Это позволяет вам расслабиться и наблюдать, при этом получая прибыль.
Компания DivestiX сегодня активно занимается расширением своей клиентской аудитории и приглашает всех желающих присоединиться к инновационному бизнесу и пополнить ряды довольных клиентов компании. Ознакомиться с детальной информацией можно на сайте компании https://divestixcapital.com/.
Будь на уровень выше с DivestiX!