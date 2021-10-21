Чем ответят Samsung на выпуск нового IPhone 13? Все, что известно о Galaxy S22

В начале 2022 года Samsung планирует выпустить на рынок Galaxy S22, в ответ на релиз нового IPhone 13, чтобы продолжить сражение за лидерство в премиальном сегменте. Познакомиться с другими конкурентами будущего флагмана Galaxy S22 в категории смартфонов можно на сайте “Все цены”. Сервис предлагает не только удобные фильтры для настройки поиска, но и подробное руководство по выбору товара в каждой категории.

Инсайдер OnLeaks опубликовал HD-визуализацию того, как Galaxy S22 может выглядеть в своей классической версии (всего будет три модификации). Внешне новинка очень похожа на своего предшественника: плоский экран, селфи-камера по центру, вертикальный фотомодуль на задней панели с тремя датчиками, закругленные углы и тонкие рамки. В числе мини-изменений - менее выступающий фотоблоком и более плоская поверхность.

Что касается экрана, то ожидается, что он у Galaxy S22 будет меньше чем у S21. Инсайдеры сошлись в том, что характеристики дисплея смартфонов будут следующими: 6,06 дюйма, LTPS, Full HD +, 120 Гц (против 6,2 дюйма на S21).

Стоит напомнить что процессор, которым будет компоноваться смартфон зависит от рынка, где его будут реализовывать. В Соединенных Штатах Samsung использует процессоры Snapdragon, предоставленные Qualcomm. В Европе бренд полагается на собственную разработку - Exynos.

Поэтому в Украине, вероятно, телефон будет продаваться с чипом Exynos 2200, который получил еще больше мощности и энергоэффективности. По другую сторону океана покупатели будут пользоваться смартфонами на Snapdragon 888, который будет называться Snapdragon 898. Но на данный момент официального объявления сделано не было.

Для оптимизации энергопотребления помимо технологий были использованы и увеличенные в объеме батареи. Скорей всего у Galaxy S22 появится аккумулятор на 3700 мАч (или даже 3800 мАч).

Что касается системы камер будущего флагмана, то скорей всего новинка от Samsung получит основной датчик на 50 мегапикселей вместо 12 мегапикселей, как у Galaxy S21, а также сверхширокоугольный объектив на 12 мегапикселей. В Ice Universe заявили (а позже это подтвердили и в OnLeaks), что Samsung планирует появление 12-мегапиксельного оптического зума x3, которым заменят 64-мегапиксельный телефото сенсор из прошлой модели. Таким образом, Samsung повысит уровень системы камер за счет большей универсальности (благодаря оптическому зуму и более четкому основному датчику).

Мы также задаемся вопросом, будет ли фронтальная камера Galaxy S22 установлена прямо под экраном, как это было сделано в Galaxy Z Fold 3.