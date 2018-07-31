Відповідальність за напад на туристів у Таджикистані взяло на себе ІДІЛ

У результаті нападу на групу туристів 29 липня загинули 4 людини

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за наїзд і подальший напад на іноземних туристів у Таджикистані 29 липня, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомив портал SITE Intelligence Group.

Раніше в поліції заявили, що серед версій, що розглядаються, - ДТП, розбійний напад та грабіж і теракт.

Відзначимо, 29 липня на групу з семи туристів, які їхали на велосипедах невідомі скоїли наїзд на автомобілі, після чого напали з холодною і вогнепальною зброєю і втекли з місця інциденту.

Поліції вдалося затримати одного з підозрюваних незабаром після інциденту, ще двоє вчинили опір і були ліквідовані, пізніше затримали ще трьох підозрюваних, у яких вилучили ножі та вогнепальну зброю.

Нагадаємо, атака бойовиків "Ісламської держави" на сирійське місто Ес-Сувейд забрала життя щонайменше 220 людей.