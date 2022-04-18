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Відповіддю на "рублеву окупацію" півдня України мають бути нові санкції, - Зеленський

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 00:12
Відповіддю на "рублеву окупацію" півдня України мають бути нові санкції, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до повного охоплення санкціями банківської та фінансової системи Росії через її дії в Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційне нічне звернення Зеленського.

Він зазначив, що демократичний світ має відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави, в Херсонській і Запорізькій областях.

"Там будують тортури, викрадають представників місцевої влади і всіх, кого вважають помітними для місцевих громад. Шантажують вчителів, крадуть гроші, спрямовані на виплату пенсій, блокують і крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що окупанти ще намагаються відірвати Херсонську і Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" і "ЛНР", переводять цю територію в рублеву зону і підпорядковують адміністративній машині Росії.

"Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакета. Відповіддю на спробу рублевої окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Тому що вони - частина окупаційної машини", - заявив він.

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Володимир Зеленський
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