Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили 307 млн долларов.. Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили 430 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине за 2020 год составил 868,2 млн долларов. Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдался впервые с 2015 года,

По данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составлял 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обусловливало преимущественно операциями частного сектора.