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Из-за отсутствия угля и газа не работают 11 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, - "Укрэнерго"

Автор: РБК-Украина

11 энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей по состоянию на утро 25 июля отключены от энергосистемы из-за отсутствия топлива (угля и газа).

Об этом свидетельствуют данные на сайте НЭК "Укрэнерго".

Не работают из-за отсутствия топлива 6 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго": по два блока на каждой из станций.

Также 3 из 6 блоков киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не вырабатывают электроэнергию из-за отсутствия газа.

Еще два блока не доступно на Запорожской ТЭС.

Напомним, в начале июля из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов, цены на электроэнергию упали ниже себестоимости.

В результате 6 июля остановила работу Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго". Работа станции возобновилась лишь в 20-х числах июля.

Причиной аномального обвала цен "Донбассэнерго" назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Позже о критической ситуации в работной генерирующих мощностей сообщили компании "Центэнерго" и "ДТЭК Энерго".

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угольУкрэнерго