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Через відсутність гарантій безпеки Vodafone не може відновити мобільний зв'язок на Донбасі, - Оліфер

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 18:34
Фото: Дарка Оліфер (YouTube.com/TKvideoteka)
Фото: Дарка Оліфер (YouTube.com/TKvideoteka)

Працівники компанії "Vodafone Україна" досі не можуть відновити необхідне обладнання

Через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків працівники компанії "Vodafone Україна" не можуть відновити повноцінний мобільний зв'язок на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Через відсутність гарантій безпеки з боку ОРДЛО працівники компанії “Водафон Україна” досі не можуть відновити обладнання, необхідне для повноцінної роботи мобільного зв'язку на Донбасі", - написала вона.

 

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість...

Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 14 березня 2018 року сторони домовилися про відновлення мобільного зв'язку на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 

Україна у ТКГ закликає РФ до участі у діяльності тристороннього механізму пошуку зниклих без вісті ТКГ домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня
Теги публікації: Донбас, Контактная група, Vodafone Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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