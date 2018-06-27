Через відсутність гарантій безпеки Vodafone не може відновити мобільний зв'язок на Донбасі, - Оліфер

Працівники компанії "Vodafone Україна" досі не можуть відновити необхідне обладнання

Через відсутність гарантій безпеки з боку бойовиків працівники компанії "Vodafone Україна" не можуть відновити повноцінний мобільний зв'язок на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в тристоронньої контактної групи в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Через відсутність гарантій безпеки з боку ОРДЛО працівники компанії “Водафон Україна” досі не можуть відновити обладнання, необхідне для повноцінної роботи мобільного зв'язку на Донбасі", - написала вона.

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість... Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 14 березня 2018 року сторони домовилися про відновлення мобільного зв'язку на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).