Отсутствие интернета, наличных и мародерство: ситуация в Казахстане

Мародерство и беспорядки в Алматы

Бывшая столица Казахстана остается эпицентром противостояний протестующих с силовиками. Там активизировались мародеры, которые уже разгромили ТРЦ Moskva и City Center, вынося оттуда пакеты с товарами. При этом по данным Orda.kz, к мародерству подключились обычные жители города, они начали громить ломбарды и ювелирные магазины.

Также сообщается, что на площади Республики стоит военный внедорожник Hammer, из которого по громкоговорителю звучит: "Уходите, будем стрелять!". Участники беспорядков захватили телевышку "Коктобе", в этом районе слышны выстрелы и звуки взрывов.

Силовики отмечают, что была уничтожена "группа террористов" возле управления полиции Алмалинского района Алматы.

Большинство супермаркетов в городе не работает, а у маленьких магазинов возле домов собираются длинные очереди.

В Алматы протестующие окружили первую и седьмую городские больницы. В районе последней происходят столкновения с полицией.

Что происходит в других регионах

В столице Казахстана Нур-Султане ситуация спокойная, но возле резиденции президента Касым-Жомарта Токаева выставили блокпосты, а у банкоматов выстроились очереди.

В северной части страны ввели запрет на продажу алкоголя в связи с режимом ЧП. В Актау протестующие ведут себя подчеркнуто мирно и не врываются в областной акимат и другие здания.

В Шимкенте мародеры сожгли здание выставочного зала, который находится рядом с акиматом. Недалеко от этого места видны сожженные автобусы и машины. В Актобе перед акиматом собралось несколько сотен человек, они ведут себя мирно, с интернетом в городе проблемы.

В Талдыкоргане закрыты почти все супермаркеты, цены на продукты взлетели, водители устраивают драки на заправках, почти нет работающих банкоматов, а у тех, которые еще работают, стоят огромные очереди.

Интернет

Как передает Global Check, сегодня провайдер "Казахтелеком" восстановил проводной интернет во всех городах, кроме Алматы и Алматинской области. Но по состоянию на 16:00 по Киеву снова началось отключение интернета.

Не работают банкоматы

В большинстве регионах Казахстана не работают банкоматы. В местном Нацбанке рассказали, что это связано с отсутствием интернета и возможности обеспечить безопасную инкассацию.

Подчеркивается, что после восстановления связи вернут возможность расплачиваться карточками, пользоваться банковскими приложениями, использовать депозиты, проводить платежи, снимать деньги непосредственно через банки, банкоматы и платежные терминалы.

На сегодня все финансовые организации Казахстана временно приостановили работу. Не будут работать банки, обменники, брокеры, микрофинансовые организации и так далее.