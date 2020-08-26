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Отсутствие экспертизы по делу "Роттердам+" лишило его судебной перспективы, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Доктор юридических наук считает, что следствию стоит как можно скорее признать собственные ошибки

Отсутствие заключения экспертизы о наличии убытков от действия формулы "Роттердам+" означает отсутствие состава преступления и лишает дело любой судебной перспективы.

Об этом сообщила доктор юридических наук, адвокат Анна Власова в эфире ZIK.

"К этой категории дел экспертиза является ключевым доказательством, ведь она может подтвердить только убытки. Нет ущерба - нет дела. И фактически привлечь к уголовной ответственности некого", - отметила адвокат.

По ее словам, антикоррупционные органы за 3,5 года не смогли документально подтвердить ни одно из публично озвученных обвинений по делу "Роттердам+".

"Правоохранительные органы фактически стали заложниками политических игр, а их громкие заявления не подчеркиваются доказательствами. Время идет, ситуация меняется и заходит в тупик", - отметила Власова.

Доктор юридических наук добавила, что следствию стоит как можно скорее признать свои ошибки и принять законное решение о закрытии в рамках действующего уголовно-процессуального кодекса.

"Если нет доказательств, признайте это, сделайте согласно УПК, сделайте соответствующее производство. В следствии бывают ошибки, бывает так, но законные решения надо принимать. Пора уже вычеркнуть из этого дела политику и действовать в соответствии с нормами процессуального закона", - добавила Власова.

Она также напомнила, что за 3,5 года было проведено 10 национальных экспертиз и 4 международных исследований, которые подтверждают правильность и обоснованность формулы "Роттердам+", а также законность ее принятия.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник сочли, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.

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20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых, в том числе, по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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