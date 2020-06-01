Отстранение не помешало главе полиции Винницкой области получить новую должность

Фото: Игорь Клименко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В отношении остальных работников областной полиции продолжается служебное расследование

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что отстранен от исполнения должностных обязанностей начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос получил новую должность. Его назначили советником председателя Нацполиции.

Об этом он сказал журналистам.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции", - подчеркнул Клименко.

Глава НПУ сообщил, что Педос будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа. Кроме того, по его словам, в отношении остальных работников областной полиции продолжается служебное расследование.

"Служебное расследование продолжается, роль каждого будет оценена, и мы эту информацию тоже представим", - сказал Клименко.

Отметим, Педоса отстранили из-за перестрелки в Броварах. Тогда министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция этого региона пропустила людей с оружием в Бровары.

Так, в столкновениях между перевозчиками в Броварах участвовали около 100 человек. На сегодня уже 20 подозреваемых арестовали без права на залог.

Напомним, ранее Клименко представил нового главу полиции Винницкой области - Ивана Ищенко.

Как писало РБК-Украина, в Верховной раде хотят заслушать Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.

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Автор: Юлия Струк