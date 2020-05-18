Отставка Ермака точно не планируется, - Офис президента

Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака точно не планируется. Такие слухи запускаются определенными группами для раскачки политического рынка.

Об этом РБК-Украина заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Никаких планов отставки Ермака нет. Я прекрасно понимаю причины таких разговоров. Слабый глава ОП - мечта для различных групп влияния. Ермак же придерживается исключительно жесткого стиля управления и этим многим неудобен. Но сама суть его должности - это быть операционистом президента, человеком, который "расшивает" его слова вниз по исполнительным вертикалям", - сказал он.

По словам Подоляка, слухи о возможной отставке главы ОП традиционно запускаются различными группами, которые не могут реализовать свои "хотелки" и которые столь незамысловато пытаются раскачать политический рынок.

"Сейчас Ермак занимается созданием, фактически "с нуля" действенного и эффективного президентского аппарата. Чтобы он не выглядел как это было еще полгода назад. Есть решение? Кто и как исполнил? Этим, разумеется, многие недовольны. Но, важно понимать, что со всеми людьми, которые сейчас работают в аппарате президента, у главы Офиса отношения ровные и рабочие. Нет никаких конфликтов. Более того, ныне в Офисе практикуется логичное вертикальное подчинение, а не какие-то подковерные течения", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил также, что, в частности, с первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым у Ермака точно ровные и рабочие отношения. "Никаких трений, о которых часто говорят, особенно на каких-то анонимных каналах, нет. Более того, даже если возникнут какие-то нюансы, то есть справедливый арбитр - президент", - сказал советник главы ОП.

"Досужие же разговоры о том, что якобы первый зам нанял какую-то команду для своего медиа-продвижения, даже не хочу комментировать. Разумеется, мы прекрасно все знаем и видим. Но это его дело, и вмешиваться в частные вопросы никто не собирается. Уверен, что главная функция Офиса - не интриги, а только максимально полно и обстоятельно информировать президента и коммуницировать принятые им решения. Думаю, весь аппарат настроен именно на это. Без желания тратить время на собственный пиар", - отметил Подоляк.

Напомним, в начале апреля в Украине разгорелся скандал с участием брата Андрея Ермака Дениса. Нардеп Гео Лерос опубликовал записи, где Денис Ермак якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги. Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Лероса.

При этом в СМИ на протяжении апреля также неоднократно появлялась информация о возможной отставке Ермака с должности главы ОП.