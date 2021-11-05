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Відстав від батьків при сходженні: у Карпатах шукають 12-річного підлітка

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П'ятниця 05 листопада 2021 17:52
Відстав від батьків при сходженні: у Карпатах шукають 12-річного підлітка Фото: у Карпатах шукають 12-річного підлітка (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 5 жовтня, під час сходження з горя Хом'як загубився 12-річний підліток. Він відстав від батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомили в службі, повідомлення про зникнення хлопчика надійшло о 15:30.

"Під час сходу з гори Хом'як, поблизу села Татарів Ворохтянської ТО, відстав від батьків 12-річний хлопчик, який з сім'єю приїхав на відпочинок в село Микуличин з Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що близько 10:00 сім'я вийшла на гору Хом'як по "червоному маршруту" з боку КПП урочища "Женець", поблизу села Татарів і близько 14: 00 підліток побіг вперед і відбився від своїх батьків.

Для пошуків підлітка створили дві пошукові групи. Перша група рятувальників проводитиме пошуки по "червоному маршруту", а друга - в кулуарі потічка Розскільський.

"Близько 16:55 хлопчик додзвонився рятувальникам, набравши номер екстреного виклику, і повідомив, що зліва від нього протікає потічка, а також скинув координати. У цьому напрямку вже рухалася пошуково-рятувальна група", - йдеться в повідомленні.

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