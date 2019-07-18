Отслеживание самолетов онлайн

Отследить самолет бывает нужно в разных ситуациях. Причиной может стать беспокойство за друзей во время их перелета или простое любопытство. Первый онлайн-радар был изобретен в 2006 году специально для профильных работников. И даже сейчас сервисы для отслеживания широко используются сотрудниками авиакомпаний и аэропортов для согласования действий в конкретном воздушном пространстве.

Принцип отслеживания самолета онлайн

Существует современная технология, проводящая отслеживание самолетов в режиме онлайн. Алгоритм системы довольно прост. Отследить можно только то воздушное судно, у которого на борту есть специальный приемник ADS-B-приемник. Обычно такие приемники ставятся на все гражданские судна, а вот военные или государственные вы отследить не сможете. С помощью приемника вся информация ежесекундно поступает на самолет со спутников. Далее она попадает на наземные станции, каких по всему миру расположено более 17 тыс. Оттуда данные передаются на сервер flightradar. И уже потом пользователь видит на своем экране всю информацию, упорядоченную в графики и таблицы.

Все данные ежесекундно обновляются, поэтому вся информация всегда актуальна на определенный момент. Отслеживание ведется на 32,5 тыс. самолетах и в 10,6 тыс. аэропортах мира.

Как отследить самолет по номеру рейса

Для того чтобы отследить нужный вам самолет по номеру рейса, можно воспользоваться одним из этих сервисов:

Flightradar24;

Flightaware;

Plane finder.

На выбранном сайте необходимо ввести номер рейса в строке поиска, которая находится в верхнем правом углу экрана. Среди результатов выбрать интересующий. При нажатии на него вам откроется вся доступная информация о рейсе.

Также вы можете ввести в поиск другие данные о самолете или аэропорте, если вам неизвестен номер рейса.

Как использовать возможности сайта Flightradar

При переходе по ссылке на сайт Флайтрадар открывается интерактивная карта. На ней изображены все доступные самолеты в режиме реального времени. При клике на любой из них открывается табло с информацией про воздушное судно. Бесплатно вы можете узнать следующие данные:

номер рейса;

дату вылета и прибытия;

место вылета и прибытия;

бортовой номер;

регистрационные данные;

тип самолета;

принадлежность к авиакомпании;

время в полёте и сколько осталось лететь;

путь самолета на карте;

график скорости самолета и показателей высоты на протяжении всего пути;

наземная скорость (измеряется в узлах) и высота самолета в данный момент;

расстояние между аэропортами.

При платной подписке вы получаете больше информации:

реальная скорость (измеряется в узлах);

вертикальная скорость;

температура и скорость ветра за бортом;

год выпуска самолета;

серийный номер.

Кроме того, платная подписка позволяет настроить отправку уведомлений на ваш телефон или почту. Также проводится бета-тестирование просмотра самолетов в формате 3D.

Сервис недоступен на русском, но будет интуитивно понятен любому пользователю. Для удобства можно перевести страницу полностью с помощью специального расширения Google Translate.