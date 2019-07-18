Отслеживание самолетов онлайн

Отследить самолет бывает нужно в разных ситуациях. Причиной может стать беспокойство за друзей во время их перелета или простое любопытство. Первый онлайн-радар был изобретен в 2006 году специально для профильных работников. И даже сейчас сервисы для отслеживания широко используются сотрудниками авиакомпаний и аэропортов для согласования действий в конкретном воздушном пространстве.
Существует современная технология, проводящая отслеживание самолетов в режиме онлайн. Алгоритм системы довольно прост. Отследить можно только то воздушное судно, у которого на борту есть специальный приемник ADS-B-приемник. Обычно такие приемники ставятся на все гражданские судна, а вот военные или государственные вы отследить не сможете. С помощью приемника вся информация ежесекундно поступает на самолет со спутников. Далее она попадает на наземные станции, каких по всему миру расположено более 17 тыс. Оттуда данные передаются на сервер flightradar. И уже потом пользователь видит на своем экране всю информацию, упорядоченную в графики и таблицы.
Все данные ежесекундно обновляются, поэтому вся информация всегда актуальна на определенный момент. Отслеживание ведется на 32,5 тыс. самолетах и в 10,6 тыс. аэропортах мира.
Для того чтобы отследить нужный вам самолет по номеру рейса, можно воспользоваться одним из этих сервисов:
На выбранном сайте необходимо ввести номер рейса в строке поиска, которая находится в верхнем правом углу экрана. Среди результатов выбрать интересующий. При нажатии на него вам откроется вся доступная информация о рейсе.
Также вы можете ввести в поиск другие данные о самолете или аэропорте, если вам неизвестен номер рейса.
При переходе по ссылке на сайт Флайтрадар открывается интерактивная карта. На ней изображены все доступные самолеты в режиме реального времени. При клике на любой из них открывается табло с информацией про воздушное судно. Бесплатно вы можете узнать следующие данные:
При платной подписке вы получаете больше информации:
Кроме того, платная подписка позволяет настроить отправку уведомлений на ваш телефон или почту. Также проводится бета-тестирование просмотра самолетов в формате 3D.
Сервис недоступен на русском, но будет интуитивно понятен любому пользователю. Для удобства можно перевести страницу полностью с помощью специального расширения Google Translate.