"Отсиживались" в Украине: СБУ задержала боевиков ИГИЛ со взрывчаткой и боеприпасами

Отмечается, что лидером организации является боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. По данным спецслужбы, в 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГИЛ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам временного проживания и пребывания фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, граната Ф-1, 8 гранатометных выстрелов, иностранная валюта, банковские карты, черновики с записями финансовых переводов в Сирии.

"У фигурантов выявлена символика международной террористической организации "ИГ", религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного дела следствием также включена задокументированная переписка участников ячейки с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях", - сообщили в СБУ

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.