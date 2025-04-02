Оцінка українцями власного добробуту зросла до максимуму за два роки

Індекс поточного становища зріс і складає 60,5 п., що на 7,2 п. вище за рівень цього показника у лютому. Індекс економічних очікувань у березні зріс на 8,6 п. та складає 100,2 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4 п. та складає 119,1 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 п. та складає 183,1 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 10 п. та складає 148,4 п.

"У березні 2025 року ми спостерігаємо значиме підвищення як індексу споживчих настроїв, так і його складових. Населення України більш позитивно оцінює власне поточне становище, це максимальне значення індексу за останні 2 роки спостережень. Очікування щодо розвитку економіки також сприяють зростанню індексу економічних очікувань", - коментують аналітики Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.