Оцінка коштів на відновлення України зросла майже до 500 млрд доларів

Як зазначається у спільній заяві, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів на першочергові пріоритети реконструкції та відновлення як на національному, так і місцевому рівні.

При цьому пріоритетом є відновлення житла, інфраструктури, послуг, енергетики та транспорту.

Оцінки втрат

Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні через російське вторгнення в 411 млрд доларів. Сума зросла порівняно з оцінкою 349 млрд доларів, опублікованою у вересні 2022 року.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що потреби у 411 млрд доларів не включають дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.