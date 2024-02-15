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Оцінка коштів на відновлення України зросла майже до 500 млрд доларів

Фото: Україні знадобиться 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 486 млрд доларів протягом наступного десятиліття. Раніше вартість оцінювалася в 411 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається у спільній заяві, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд доларів на першочергові пріоритети реконструкції та відновлення як на національному, так і місцевому рівні.

При цьому пріоритетом є відновлення житла, інфраструктури, послуг, енергетики та транспорту.

Оцінки втрат

Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк оцінив потреби України у відновленні через російське вторгнення в 411 млрд доларів. Сума зросла порівняно з оцінкою 349 млрд доларів, опублікованою у вересні 2022 року.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що потреби у 411 млрд доларів не включають дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

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