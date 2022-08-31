Как оценивается урожай в Украине и будет ли дефицит: прогноз аналитика

"Учитывая обстоятельства, при которых Украина проводила посев, обработку и сбор урожая 2022 года, можно сказать, что урожай ожидается довольно неплохой", - сказала она.

Как отметила аналитик, несмотря на уменьшение посевных площадей и невозможность всего спектра мероприятий по возделыванию и уходу посевов из-за ограниченности финансовых ресурсов, украинским аграриям удастся получить около 52 млн т зерновых культур и 15 млн т масличных культур. Для удовлетворения внутренних потребностей украинцев необходимо около 18 млн т зерновых культур и 2 млн т масличных.

"Все остальное предназначено для экспортных отгрузок для поступления экспортной выручки", - добавила она.

По ее словам, если сравнивать урожайность тех культур, сбор которых в Украине практически закончился, со средними показателями за последние три года, то по предварительным оценкам Минагрополитики ситуация следующая:

Пшеница: 40,8 ц/га (-2% к среднему показателю за три последних года);

Ячмень: 34,6 ц/га (-1%);

Рапс: 28,4 ц/га (+9%).

"На основе приведенных данных можно сделать вывод, что Украина может полностью самостоятельно обеспечить себя необходимыми продуктами питания, которые традиционно выращиваются на ее территории", - сказала Литвин.

Ограниченное предложение с оккупированных территорий

По ее словам, исключение составят лишь некоторые позиции овощеводства из-за временной оккупации Херсонской и части Запорожской областей, которые специализируются именно на овощеводстве. Это касается перца, лука, капусты и тому подобное.

"Однако речь идет не о дефиците, а о немного ограниченном предложении по сравнению с предыдущими годами. Фермеры на территориях, которые подконтрольны Украине, конечно увеличили посадку овощей, однако им вряд ли удалось полностью перекрыть поставки Херсонской и Запорожской областей", - добавила Литвин.