Зазначається, що прокуратура Молдови вимагала для Гуцул дев'ять років. За версією антикорупційної прокуратури, глава автономії систематично незаконно ввозила гроші для фінансування партії з Росії.

Справа глави Гагаузії

Нагадаємо, 25 березня в аеропорту Кишинева була затримана глава Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінальної справи за звинуваченням в отриманні грошей з Росії для фінансування забороненої у країні проросійської партії "Шор".

Зазначається, що представники правоохоронних органів забрали у Гуцул паспорт. Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прессекретар Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі.

Майже одразу після затримання Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна з проханням натиснути на владу Молдови, щоб її звільнили.