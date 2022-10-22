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Зеленський: росіяни кажуть, що терор зупинить ЗСУ, але вони щодня йдуть вперед

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 22:19
Зеленський: росіяни кажуть, що терор зупинить ЗСУ, але вони щодня йдуть вперед Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни брешуть коли кажуть, що терористичні атаки по Україні гальмують просування ЗСУ. Українські військові щоденно просуваються вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури й людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні", - заявив президент.

Зеленський додав, що українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. За його словами, ЗСУ отримують усе необхідне для захисту держави.

"І щоденно - я підкреслюю: щоденно - просуваються вперед", - додав президент.

Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.

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