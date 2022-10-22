Зеленський: росіяни кажуть, що терор зупинить ЗСУ, але вони щодня йдуть вперед
Росіяни брешуть коли кажуть, що терористичні атаки по Україні гальмують просування ЗСУ. Українські військові щоденно просуваються вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури й людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні", - заявив президент.
Зеленський додав, що українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. За його словами, ЗСУ отримують усе необхідне для захисту держави.
"І щоденно - я підкреслюю: щоденно - просуваються вперед", - додав президент.
Сьогодні, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.
Нагадаємо, що під удар потрапили, зокрема, західні регіони. В результаті Рівне досі частково знеструмлено, а пошкоджений об'єкт у Луцьку не підлягає відновленню.
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