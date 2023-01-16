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Отримав посилку з ураном. У Лондоні за підозрою в тероризмі заарештували літнього чоловіка

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Понеділок 16 січня 2023 01:32
Отримав посилку з ураном. У Лондоні за підозрою в тероризмі заарештували літнього чоловіка Фото: У Лондоні заарештували чоловіка, який отримав посилку з ураном (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У лондонському аеропорту Хітроу в 60-річного чоловіка виявили посилку зі слідами урану. Його заарештували за підозрою у тероризмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як зазначили британські правоохоронці, затриманого доправили до поліцейської дільниці на північному заході Англії, а згодом відпустили під заставу.

ЗМІ вказують, що у посилці, яка прибула до аеропорту Хітроу 29 грудня на ім'я підозрюваного, було виявлено незначну кількість урану.

"Глава контртерористичного командування лондонської поліції Річард Сміт заявив, що, незважаючи на арешт, інцидент "не пов'язаний із якоюсь прямою загрозою для населення", - додали журналісти.

Нагадаємо, 14 січня невідомий почав стрілянину неподалік вокзалу Юстон у Лондоні. Постраждало шестеро людей.

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