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Отравление в Николаеве: полиция установила личность виновника

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 20:14
Иллюстративное фото (mk.dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (mk.dsns.gov.ua)

Это был 16-летний мальчик

Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции выяснили, что к инциденту, который имел место 21 мая во Николаевской ощеобразовательной школе номер 6, причастен 16-летний юноша. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Принятыми следственно-розыскными мероприятиями сотрудники отдела ювенальной превенции Заводского отдела полиции установили человека, который обоснованно подозревается в совершении хулиганских действий. Правонарушителем оказался 16-летний учащийся одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому. Парень признался в содеянном", - говорится в сообщении.

В присутствии дедушки правоохранители опросили подростка. Он пояснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, по собственной неосторожности.

Следователи Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начали расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного преступления.

Напомним, что 21 мая 2018 года, из-за массового отравления в школе №6 в Николаеве за медицинской помощью в результате распыления неизвестного вещества обратился 41 ребенок.

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Теги публикации: Черкассы, отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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