Отруєння у Миколаєві: поліція встановила особу винуватця

Це був 16-річний хлопчик

Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції з’ясували, що до інциденту, який мав місце 21 травня у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6, причетний 16-річний юнак. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

"Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність.

Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що 21 травня 2018 року, через масове отруєння у школі №6 у Миколаєві за медичною допомогою внаслідок розпилення невідомої речовини звернулась 41 дитина.