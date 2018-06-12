Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Отруєння у Миколаєві: поліція встановила особу винуватця

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 20:14
Ілюстративне фото (mk.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (mk.dsns.gov.ua)

Це був 16-річний хлопчик

Співробітники ювенальної превенції Заводського відділу поліції з’ясували, що до інциденту, який мав місце 21 травня у Миколаївській загальноосвітній школі номер 6, причетний 16-річний юнак. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

"Вжитими слідчо-розшуковими заходами співробітники відділу ювенальної превенції Заводського відділу поліції встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні хуліганських дій. Правопорушником виявився 16-річний учень одного з навчальних закладів міста, який прийшов до цієї школи до свого знайомого. Хлопчина зізнався у скоєному", - йдеться у повідомленні.

У присутності дідуся правоохоронці опитали підлітка. Він пояснив, що носив із собою балончик для самооборони, а розпилив його у школі випадково, через власну необережність. 

Слідчі Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочали розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство". 

За узгодженням з прокуратурою неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. 

Нагадаємо, що 21 травня 2018 року, через масове отруєння у школі №6 у Миколаєві за медичною допомогою внаслідок розпилення невідомої речовини звернулась 41 дитина.

 

У Луганській області 8 людей отруїлись грибами У Генштабі повідомляють про масове отруєння курсантів київського Військового інституту
Теги публікації: Черкаси, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся